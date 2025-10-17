東急田園都市線・大井町線二子玉川駅直結の大規模複合用途施設「二子玉川ライズ」は11月8日から12月25日までの期間、今年80周年を迎えるムーミンとコラボレーションした、二子玉川ライズ クリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」を開催します。■約9mのクリスマスツリーが登場！約6.4万球のイルミネーションや、ムーミンたちがデコレーションされたスケートリンクも二子玉川ライズ ガレリアには高さ約9mの「HEARTLIGHT T