YouTuber・モデルとして活躍するなごみさんがプロデュースするコスメブランドのGENTY（ジェンティー）は10月10日、「モチュルンリップティント」と「モチュルンリップグロス」より新色を発売しました。■ニュアンスピンクと深みブラウンの2カラー両商品は、独自処方で“もちっとちゅるん”な質感が長時間持続するリップティントとリップグロス。デイリープランパー処方で刺激が苦手な人でも毎日使いやすく、ぷっくりした唇を叶える