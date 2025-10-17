ナ・リーグ西地区のドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3－1で勝利。3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。先発のタイラー・グラスノー投手が5回2／3を投げ、3安打1失点8奪三振の好投。2番手以降も無失点で凌ぎ、最終回は佐々木朗希投手が相手打線を3人で封じ込めた。 ■MVPコンビで初