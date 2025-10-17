17日10時現在の日経平均株価は前日比395.54円（-0.82％）安の4万7882.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は421、値下がりは1116、変わらずは74と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は129.29円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が67.34円、中外薬 が20.81円、東エレク が20.2円、日東電 が16.33円と続いている。 プラス寄与度トップはイオン で、日