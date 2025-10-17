CSファイナルステージ第2戦○ 阪神 5x − 3 DeNA ●＜10月16日甲子園＞MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた掛布雅之氏は、阪神・大山悠輔の犠飛について言及した。大山は1−0の初回一死二、三塁の第1打席、竹田祐が1ボールから投じた2球目のストレートをセンターへ犠飛。掛布氏は「今のも引っ張りにいっていないんだよね。秋風を知ってますよ。右の