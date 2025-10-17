辻発彦インタビュー1980年代から90年代にかけて黄金期を築いた西武ライオンズ。その中心メンバーとして活躍し、のちに監督も務めた辻発彦さんが、当時のチームの雰囲気、厳しいと噂されていた広岡達朗監督の「管理野球」の実態、そして自身の成長の裏側を語った。 【厳しかった管理野球】上重聡（以下、上重）辻発彦さんといえば、1984年入団で西武黄金時代※の主力メンバーでした。あのころは毎年優勝していましたし、メンバ