ブレイキンダンサー・Shigekixが18日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜※関西ローカル）に出演する。【動画】「俺とどっこいやな」Shigekixのダンスに対抗心を燃やす浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は日本を代表する ブレイキン ダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。オープニングは、MB