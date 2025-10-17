【SVリーグ】アランマーレ山形 1ー3 Astemoリヴァーレ茨城（10月12日・女子第1節）【映像】角度がエグい衝撃の直角スパイク昨季「トップスパイカー」と「トップブロッカー」の二冠に輝いた超高身長の女子選手が、世界レベルの高さを武器に理不尽なスパイクを叩き込みアリーナが「おぉ」とどよめく一幕があった。大同生命SVリーグ女子が10月10日に開幕し、昨季のレギュラーシーズンを8位で終えたAstemoリヴァーレ茨城はアランマ