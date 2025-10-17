フジテレビの松〓涼佳アナウンサー（26）が16日までに自身のインスタグラムを更新。出雲駅伝取材のオフショットを公開した。「第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走」「連覇を果たした國學院大学の皆様おめでとうございます！ミスなく繋ぐことが出雲駅伝の定石となる中、そこに+αの走りができる選手が出てくる圧巻の優勝でした」「もちろん優勝チームに限らず各選手にドラマがある駅伝この先のシーズンが楽しみになる大会でした」