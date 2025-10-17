俳優の〓橋ひかる（24）が16日に自身のインスタグラムを更新。ゲームオタクの一面を見せた。「事前ダウンロードって大事なんだよなぁ。#PokemonLegendsZA」と記し、同日に発売した「ポケットモンスター」シリーズの最新作「Pok〓（アキュートアクセント付きE小文字）mon LEGENDS Z−A」の画面を見せる自撮りショットを披露した。この投稿に元日向坂46の影山優佳（24）が「かわいすぎて会いたいですヨ」と反応した。フォロワーから