NMB48の和田海佑（28）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。「ぎりぎりセーフってことでいい？1st写真集ついに本日発売しました」と報告。緑色の野球のユニホームを羽織り、胸元がちらりとのぞくカットを披露した。「本当に今日までどうしたら売れるのか試行錯誤を重ね、たくさんの方に見つかるように、興味をもってもらえるように自分なりに行動してきました」とつづり、「オフショット