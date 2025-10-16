とちぎテレビ 日光東照宮の秋の大祭が１６日から始まり、馬の上から弓矢で的を射る勇壮な「流鏑馬」の神事が行われました。 流鏑馬は、疾走する馬にまたがりながら、およそ５５センチ四方の３つの的を射る伝統の行事です。戦後の復興に向けて多くの人たちを励まそうと１９５３年（昭和２８年）から始まり、春と秋の年２回行われています。 鎌倉時代や江戸時代の装束に身を包んだ１０人の射手が、参道に設けられたおよそ２
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
- 2. 「疲れてるから無理」妊婦が絶句
- 3. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 4. 熊襲撃? 死亡男性は元レフェリー
- 5. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
- 6. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
- 7. イオンに行った夫婦「事件です」
- 8. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
- 9. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 10. 「タレント気取り」食レポが物議
- 1. 熊襲撃? 死亡男性は元レフェリー
- 2. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
- 3. 眞子さん 日本ではありえない姿
- 4. 「タレント気取り」食レポが物議
- 5. 元首相・村山富市氏 101歳で死去
- 6. ビルの窓から女性転落 席待ち?
- 7. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
- 8. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
- 9. 「佐川急便のクズ男」の事故願う
- 10. 身元不明の遺体発見&クマ1頭射殺
- 1. 市長名が入った賞状「いらねえ」
- 2. 玉木氏 維新に騙された配信炎上
- 3. トランプ氏と昭恵さん 面会へ
- 4. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
- 5. 「東京で1番狭い物件」に絶句
- 6. 夫をイクメン化した 妻に悲劇
- 7. 維新 12分野の政策実現を求める
- 8. 前橋市長が続投表明 SNS怒りの声
- 9. 消費税率0%「かなり厳しい」
- 10. 自民、議員削減の受け入れ調整
- 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
- 2. 美人配信者が死去 拷問受けたか
- 3. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
- 4. 固体電池の「難題解決」に成功
- 5. 名所の竹林 落書きで台無しに
- 6. 中国専門家「台湾回収できぬ」
- 7. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
- 8. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
- 9. ウ投資家死亡 3000万ドル失った?
- 10. 韓国雑誌のイベントに批判殺到
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
- 3. くら寿司「迷惑行為」再びの理由
- 4. 日郵「懲罰自転車・徒歩」禁止へ
- 5. 1年で約500万円を喪失 原因は
- 6. 「シニアの働き方」の実態
- 7. 世代交代のアメ横「中国化」の波
- 8. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
- 9. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 10. ブロンコビリー 食事全品20%OFF
- 1. Macユーザーがマウス使わぬ理由
- 2. マック店員とUber配達員に亀裂?
- 3. タクシー「すぐ」停車できない訳
- 4. 無料で使えるGoogleのAIモデル
- 5. PayPayのキャンペーンに新市
- 6. 人気のカドカワ漫画が最大50%OFF
- 7. レッツノート 14インチで1kg
- 8. 再び高性能タブレット市場に
- 9. 4gの小型イヤホン「ZE300」発売
- 10. Gboard 新型キーボードを発表
- 1. 「打てる訳ない」と朗希に衝撃
- 2. プロ野球のビールかけ実施困難に
- 3. 中田翔氏 引退後初の解説が好評
- 4. 渋野日向子「6連続」なら危機が
- 5. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
- 6. ソフトBの選手 婚約者に暴力を?
- 7. 大谷の取材で「NGワード」連発
- 8. 佐々木朗希の球速が落ちた理由
- 9. 大谷 大歓声受け48年ぶり快記録
- 10. クマ被害? こんな最期ありえない
- 1. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
- 2. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
- 3. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
- 4. しんどくなって…粗品の離婚理由
- 5. 立民・野田氏「私はだまされた」
- 6. 光一結婚間近か お相手は名女優
- 7. 中学生に性暴行か「望むままに」
- 8. 日テレ森圭介アナ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」欠席 理由説明なしもＸに意味深投稿 前日に大人気ゲームが発売
- 9. 大谷が好き「女優N」めぐり憶測
- 10. エルフ荒川 イメチェンが鬼バズ
- 1. 「わがまちうどん47」全国で販売
- 2. 「小学生並み」男と別れるべきか
- 3. 定時退社も K田の職場の体質
- 4. 「お文具といっしょ」がコラボ
- 5. グウィネスのキスシーンに興奮
- 6. 大化け後に悲惨な末路をた企業
- 7. サラリーマン生活の哀愁漂う漫画
- 8. 真似しやすいGUワンツーコーデ
- 9. 即おしゃれに見える無印のパンツ
- 10. 大人世代に合う「ウルフ風ボブ」