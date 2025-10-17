女優内田理央（34）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの水着姿を投稿した。「常夏」と題し、水色を基調としたバンドゥビキニ水着ショットを披露。「3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました」とつづり、ビーチでポーズをとるショットに加え、波打ち際でのショットもアップした。ストーリーズでは私服姿でのバックショットなども公開した。ファンやフォロワーから