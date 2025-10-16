とちぎテレビ ２０２５年度に行われたスポーツの全国大会で優勝した、中学生と高校生が１６日、福田富一栃木県知事から表彰を受けました。 知事表彰を受けたのは、２つの団体と１０人の中学生と高校生です。また、選手を優勝に導いた指導者にも表彰状が手渡されました。 団体で表彰されたのは、全国ジュニアゲートボール大会女子１部クラスで優勝した作新学院高校と、全国定時制通信制体育大会のソフト