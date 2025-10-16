とちぎテレビ 世界のトップ選手が集結する、自転車ロードレースの国際大会「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」が１７日開幕するのを前に１６日、選手が宇都宮市の佐藤栄一市長を表敬訪問し、意気込みを語りました。 「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」は、国際自転車競技連合ＵＣＩが公認する国際大会で、世界トップカテゴリーのワールドチー