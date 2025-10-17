けさ、埼玉県の関越自動車道下りで、乗用車とトラックが衝突する事故がありました。この事故で6人が救急搬送され、うち2人が意識不明の重体です。【写真を見る】【速報】関越道で乗用車とトラックが衝突6人救急搬送うち2人意識不明きょう午前6時半ごろ、埼玉県の関越自動車道下りの上里サービスエリアと本庄児玉インターチェンジの間で、「事故があった」と目撃者から110番通報がありました。警察と消防によりますと、男性5人が