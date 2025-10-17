女優の新木優子（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルの谷まりあ（30）の誕生日を祝福した様子を投稿した。「少し前に...まりちゃんの30歳誕生日お祝い」とし、バースデーケーキを前にした2ショットを公開した。「この間まで二人とも学生だったのにねぇなんて話をしながら、楽しくて美味しい時間でしたいつも笑顔でたくさんの癒しをくれてありがとう30代もたくさん思い出が作れたら良いなぁ...」とつづり、