¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯Î¹´ë²è¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç¿·³ã¸©¤òË¬¤ì¤¿¡£¡Ö#³ÑÅÄÌ¨ÅôÂæ¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë#ÊÛÅ·¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Èµï¼ò²°¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¤Æ¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤Î¥µÈÓ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤òÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤¤¥µ¥¦¥ÊÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹õÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×