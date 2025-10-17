16日午後、横手市山内の介護施設の敷地内でクマが目撃されました。横手警察署の調べによりますと16日午後2時ごろ、横手市山内土渕字鶴ヶ池の介護施設の駐車場にクマ1頭がいるのを警戒中の警察官が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。近くの保育園までは約50メートル、小学校までは約300メートルです。警察が関係機関に連絡するとともに、現場付近をパトカーで警戒し住民に注意を呼びか