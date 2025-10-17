転倒による労働災害は、この10年で1万人近く増えています（写真：metamorworks／PIXTA）【衝撃の事実】転倒による労災はどれくらい増えている？一般社団法人日本リカバリー協会の調査によると、疲労による経済損失は年間15兆円。そして、日本人の約8割が疲れを抱えて生活しているといいます。この状態に警鐘を鳴らすのは、書籍『休養学』の著者で同協会の代表理事である片野秀樹氏。疲労は経済的な損失をもたらすだけでなく、重大