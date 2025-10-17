山形県山形市のスーパーで雑誌を盗んだとして、警察は16日、自称64歳の女を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、すべて自称の山形市深町の無職の女（64）です。 警察によりますと女は、16日の午後5時ごろ、山形市嶋北にあるスーパーで雑誌3冊を盗んだ疑いです。合計金額は2270円でした。 通報を受けて現場に駆けつけた警察が事情を聞き、被害のあった店で女を現行犯逮捕しました。