山形県天童市で、無免許で車を運転した上にトラブルを起こし、飲酒運転がわかったとして80歳の男が警察に逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、天童市貫津のアルバイトの男（80）です。 警察によりますと男は、16日の午前8時23分ごろ、天童市鍬ノ町二丁目の道路で、無免許の状態で、かつ酒に酔った状態で車を運転したものです。 駐車場内でトラブルが起きたとの110番通報があり、警察が現場に駆けつけたとこ