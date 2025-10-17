歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が17日、自身のブログを更新。「生存確認」と題したタイトルで、自身の体調不良について伝えた。【写真】後ろ姿を…生放送後の体調不良を報告した小柳ルミ子小柳は「私の容態を心配し、コメントを下さった方々、有難うございます。優しいのですね。生きていますよ、何とか」と報告。続けて「QVC生放送後は過換気症候群…の様になってしまい、このまま心臓が壊れ、死ぬかと思いました。ご心配お