◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ブルージェイズの通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが１６日（日本時間１７日）、リーグ優勝決定シリーズ２勝目を目指して敵地のマリナーズ戦に先発登板した。シャーザーはメジャー１５年目でレギュラーシーズン４７４先発。今ポストシーズンは初先発で通算２６先発目となり、通算５００先発と