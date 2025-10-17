名古屋コーチンひきずりセット「名古屋コーチン」は、こくのある味わいと締まった歯ごたえから、地鶏の王様と言われる。その鶏肉を使ったすき焼きが家庭で楽しめる食材のセット。コーチンの生産が盛んな岩倉市の「和食にわ」（１９７３年創業）が販売している。もも肉・むね肉から野菜・だし・生卵まで商品名の「ひきずり」とは、尾張地方で鶏肉を使ったすき焼きのこと。同店では、できるだけ卵を産む前のおいしい時期の名古