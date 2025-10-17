台湾の半導体メーカーTSMCの魏哲家（ギ・テツカ）CEOは、熊本県菊陽町で計画している第2工場について「建設を開始している」と明らかにしました。 TSMCの子会社、JASM（ジャスム）によりますと、魏哲家CEOは、16日の第3四半期決算のオンライン説明会で「第2工場の建設はすでに開始している」と述べました。 具体的な量産スケジュールは「顧客のニーズや市場の状況に基づく」と述べるにとどめ、明らかに