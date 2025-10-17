中国国家版権局と世界知的所有権機関（WIPO）が共催する第10回中国国際著作権博覧会（CICE）および2025国際著作権フォーラムが10月16日、山東省青島市で開幕しました。今回の博覧会は「デジタル・インテリジェンスが未来をリードし、著作権の革新と発展を促す」をテーマに、五つの展示エリアを設け、会場面積は約5万平方メートルとなっています。57の出展団体と1100社以上の企業が出展し、世界の著作権分野におけるデジタル化とイ