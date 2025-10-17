今月1日、岡山市の路上で、通行中の女性にわいせつな行為をした疑いで、きのう（16日）岡山市の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、岡山市北区津高の会社員の男（23）です。 警察によりますと、男は10月1日午後7時ごろ、岡山市の路上で、自転車で通行中の岡山県南部に住む10代の女性に対して、「道を教えてほしい」と呼び止めた後、いきなり手首をつかみ、服の上から体を触るなどのわいせつな行為をし