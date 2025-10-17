きょう（17日）岡山市で、酒気帯びの状態で車を運転した疑いで、岡山県奈義町の自衛官の男が現行犯逮捕されました。 【画像を見る】酒気帯びで運転していた疑い 自衛官の男が逮捕岡山市北区富町の路上 警察によりますと、自衛官の男（37）はきょう午前3時25分ごろ、岡山市北区富町の路上で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。男が「飲酒運転をしているのではないか」と第三者の男性から110番通報があり、警察が付近を警