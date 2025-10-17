気象庁は17日午前7時、台風情報を発表した。同日午前6時現在、フィリピンの東に熱帯低気圧があり、24時間以内発達する。中心位置は北緯13度40分、東経132度25分で、進行方向と速さは西へ20km/hで進んでいる。中心気圧1004 hPa、中心付近の最大風速15 m/s 、最大瞬間風速23 m/s。今後はフィリピンから南シナ海へ向かう予報になっている。出典:気象庁ホームページ （当該ページのURLhttps://www.jma.go.jp/bosai/map.html#6/13.9