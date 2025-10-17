お笑い芸人のビスケッティ佐竹（43）が17日、自身のSNSを更新。第2子女児が誕生したことを報告した。【写真】パッチリとした目のかわいい我が子！ビスケッティ佐竹に第2子誕生佐竹は、子どもを大事に抱えた写真を添えて「ご報告この度10月15日に第二子が無事に産まれました。女の子でございます。佐竹娘のお姉ちゃんもさっそく手伝ってくれて心強いです」と記している。ビスケッティは、2010年にコンビ結成。2022年末をも