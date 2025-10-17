日経平均株価は一時、500円以上値を下げ、4万8000円を割り込んでいます。【映像】日経平均 一時500円以上値下げアメリカ市場で3つの主要な株価指数がそろって下落した流れを引き継ぎました。週末に向けて、いったん利益を確定する売りも進んでいるとみられます。市場では、外国為替市場で円高が進んだことも、株価を下押ししているとの指摘もあります。（ANNニュース）