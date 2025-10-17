サッカーのイングランド・プレミアリーグ、アストンビラは16日、ホームで11月6日に開催予定の欧州リーグ、マカビ・テルアビブ（イスラエル）戦で、アウェーのファンの現地観戦を禁止すると発表した。警察当局が安全上のリスクが高いと判断し、アストンビラに通達したという。イスラエルの代表やクラブの試合では、イスラエルのパレスチナ自治区ガザへの攻撃などを巡り、抗議活動が頻発している。（AP＝共同）