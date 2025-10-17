16日、気象庁が発表した情報によりますと、大気中の主要な温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素)の濃度は引き続き増加しており、特に、二酸化炭素の年増加量は観測史上最大となりました。二酸化炭素の年増加量は観測史上最大気象庁が世界気象機関(WMO)の要請に基づき運営するWMO温室効果ガス世界資料センター(World Data Centre for Greenhouse Gases: WDCGG)において、2024年までの大気中における世界の温室効果ガス濃