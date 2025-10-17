岡山西警察署 17日未明、岡山市北区富町で酒気帯び運転をしたとして岡山県奈義町の国家公務員の男（37）が現行犯逮捕されました。 警察官が男に職務質問をし、酒の臭いがしたため、飲酒検知などを行って酒気帯び運転を特定しました。