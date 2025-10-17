１７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４５６円安の４万７８２０円と反落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは３０１ドル安の４万５９５２ドルと下落。金融株を中心に値を下げたほか、米中貿易摩擦も懸念された。これを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５０円１０銭前後と前日夕方に比べ円高で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ