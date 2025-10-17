お笑いコンビ「どりあんず」の平井俊輔（46）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ダウンタウン・浜田雅功（62）による個展のレセプションパーティーの様子を投稿した。平井は「#空を横切る飛行雲レセプションパーティーにて」と題してつづり始めた。「浜田さん初の個展に是非1枚1枚汲み取って楽しんでみて」と浜田も含めて芸人たちの集合写真を投稿。「絵画だけじゃなく、雑貨売り場のはまだショプとし、喫茶店の喫