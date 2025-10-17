「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが六回に勝ち越しに成功した。初回途中から登板し、抑え込まれていたブルワーズの怪物新人ミジオロウスキーをついに攻略。１死からスミスの左前打、フリーマンの四球で１死一、二塁の好機を作ると、エドマンがスライダーをセンターへはじき返して勝ち越し適時打。本拠地は大歓声に包まれた。ここでミジオロウスキーは降板。代