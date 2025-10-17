エムビーエスが急反発。１６日の取引終了後、取得総数１０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．４２％）、取得総額１億５０００万円を上限とする自社株買いの実施を発表。加えて、建設・土木現場のＡＩロボット化に向け、ヒューマノイド（人型ロボット）を開発するドーナッツロボティクス（東京都港区）と資本・業務提携をすると公表した。資本効率の向上に向けた取り組みへの評価とともに、ＡＩ搭載の