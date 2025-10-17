博展が３日続伸している。１６日の取引終了後に、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度の一部を変更すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年１２月末日時点で６カ月以上継続する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じてＪＣＢＰＲＥＭＯを５００円～２０００円贈呈していたが、変更後は優待品をＪＣＢギフトカードとしたうえで、保有株数と継続保有期間に応じて１０００円～３０