上方落語の露の団姫（つゆの・まるこ＝39）が17日、X（旧ツイッター）を更新。師匠・露の團四郎（70）の3代目露の五郎襲名を記念して「ゴーローカレー」が発売されることをPRした。「ゴーローカレー！師匠のマネージャーさんの発案で、商品化されました来週金曜日発売です」と説明し、カレーのパッケージ写真をアップした。「3代目露の五郎襲名披露公演」（大阪・国立文楽劇場）が行われる24日に発売予定。同公演には桂福団治