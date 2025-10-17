元タレント、グラビアアイドルで現在は結婚相談所「Agum」の代表を務める山本早織氏（39）が17日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を公表した。「不妊治療1年かけて第二子妊娠しました」と前置きした上で「2度の失敗から『私やるべき事まだある』と気づき、妊活のために時間とお金を最優先に使い無事妊娠7週目心拍確認されました」と書き出した。「私は7年以上、選択理論心理学と成功哲学を、アチーブメントで学び仕事、