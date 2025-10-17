2022年公開の映画『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（以下『WoW』）と、12月19日に日米同時公開される『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（以下『F＆A』）の裏側に迫る2部構成のドキュメンタリー作品『炎と水―メイキング・オブ・アバター』が、11月7日から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」で配信される。作中には『F＆A』の最新映像も含まれているそう。今回の発表