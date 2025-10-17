安倍晋三元首相のモノマネで知られるお笑い芸人、ビスケッティ佐竹が１７日、第２子誕生を報告した。インスタグラムで「ご報告この度１０月１５日に第二子が無事に産まれました女の子でございます」と発表。「佐竹娘のお姉ちゃんもさっそく手伝ってくれて心強いです」とつづり、赤ちゃんを抱いた姿をアップした。佐竹は２０１９年に日本テレビ系「ウチのガヤがすみません！」番組内で、３年交際していた一般女性に公開プ