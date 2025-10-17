ポストシーズン史上初の快記録とは？米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者三塁打を放った。これが大リーグ史上初の記録を生んだと、MLB公式のサラ・ラングス記者が指摘している。ポストシーズンに入ってからは打率.147でこの試合を迎えた大谷は初回、左腕アシュビーがカウント1-2から投じた外角低めのスラ