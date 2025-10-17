松本薫（柔道女子五輪金メダリスト）私の釣りデビューは幼少期、父に連れて行ってもらったのが始まりです。柔道に専念するうちにすっかり距離が遠くなっていましたが、2016年の結婚が転機になりました。【写真】175センチの本タチウオに船の上は大パニックに タモ網を2つ使って引き上げました夫の実家が高知県で、お義父さんは生粋の釣り人。毎週のように仲間たちと船に乗り、漁師さながらの大漁で帰ってくる。帰省するたび、