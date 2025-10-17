インドで、ある男性が生きたまま自分の葬式を開き、火葬直前に目を覚まして村人たちを驚愕させるという出来事があった。15日（現地時間）、インディアン・エクスプレスなど現地メディアによると、インド・ビハール州ガヤのコンチ村（Konchi village）で、退役軍人のモハン・ラル（Mohan Lal）さん（74）が自ら建設した新しい火葬場で自分自身の葬式を演出するという前例のない事件が発生した。葬式で、ラルさんは伝統的な白い寿衣