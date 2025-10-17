将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第２局が１７日午前９時過ぎ、福井県あわら市の旅館「あわら温泉美松」で再開された。藤井竜王が△４七歩成、佐々木八段が▲７一角でともに攻めた局面で１日目を終えていた。立会人の佐藤康光九段が開いた、藤井竜王の封じ手は