世代を問わずに働き方が多様化する昨今、積極的に「無職」という生き方を選び、ストレスフリーな生活を送る人が増えている。「仕事に縛られず、もっと自由に生きたい」そんな心の声を受け入れた先には、どんな暮らしが待っているのか――。◆半年だけ働き、残り半年は好きなことに没頭する生活とは？「半年だけ働き、残り半年は好きなことに没頭する。そんな生活を19年続けていますが、食いっぱぐれることなく家族も増えましたよ。