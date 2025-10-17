南米ベネズエラ沖でアメリカ軍が「麻薬組織の密輸船だ」として攻撃を繰り返している問題で、ベネズエラの国連大使は安全保障理事会に対し、アメリカの攻撃の違法性を認定するよう求めました。記者「アメリカとの緊張が高まる中、ベネズエラの国連大使が報道陣の取材に応じます」ベネズエラモンカダ国連大使「私たちは戦争を望んでいません。これはでっち上げられた紛争です。アメリカが一方的にエスカレートさせているのです」ベ